Media and Games Invest (MGI) hat sein Bond-Volumen in den letzten Wochen noch einmal kräftig aufgestockt. Kein Wunder: Offenbar gibt es reichhaltige M&A-Opportunitäten. BondGuide sprach noch einmal mit Finanzvorstand Paul Echt. BondGuide: Herr Echt, von der Media and Games Invest kommen zuletzt gefühlt fünf Ad-hoc-News die Woche. Ist das aktuell das ‚New Normal'? Echt: Tatsächlich hat unser Wachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...