Microsoft hat in dieser Woche Windows 11 vorgestellt. Die neue Windows-Version soll demnächst in die Testphase und später im Jahr veröffentlicht werden. Microsoft plant Windows 11 als offene Plattform zu betreiben, die Software-Entwicklern ermöglicht auf Basis von Windows 11 eigene Apps und Programme zu schreiben und diese dann über den Microsoft Store zu verkaufen. Die Microsoft-Aktie ist in dieser Woche auf ein neues Rekordhoch angestiegen. Investoren begrüßen die Aussicht auf eine neue Version ...

