Die Aktienmärkte befinden sich im "Auge des Strums", eine "komplette Shitshow" - alles sieht gut aus, alles ist ruhig, sagt der Portfolioverwalter Michael Gayed in einem hochinteressanten Gespräch mit Michael Silva (in dessen Kanal "Figuring out money"). Gayed untersucht auf historischer Basis Markt-Signale, etwa das Verhältnis von Lumber (Bauholz) zu Gold - und findet die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...