London (www.anleihencheck.de) - Infolge der jüngsten FED-Sitzung am vergangenen Mittwoch sanken die Renditen langlaufender US-Staatsanleihen von mehr als 2,2 Prozent auf 1,9 Prozent, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Es habe den Anschein gehabt, als seien einige Marktteilnehmer regelrecht schockiert von den Entscheidungen gewesen. Eine Reihe von FED-Sprechern habe jedoch zur Beruhigung beigetragen: Die Geldpolitik spiegele die Tatsache wider, dass die eingehenden Konjunkturdaten stärker ausgefallen seien als erwartet. In der Folge seien US-Aktien auf neue Rekordstände geklettert, während sich die Anleiherenditen wieder in Richtung des Niveaus vor der Sitzung bewegt hätten. ...

