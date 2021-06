Der Dresdner Online-Fahrradhändler Bike24 hat ein erfolgreiches Debüt an der Frankfurter Börse hingelegt. Die Aktien stiegen am Freitag um bis zu sieben Prozent auf 16,08 Euro, nachdem der erste Kurs mit 15,30 Euro festgestellt worden war. Bike24 ist der erste von mehr als einem Dutzend Neulingen in diesem Jahr, der seine Erstnotiz "live" auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...