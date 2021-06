Der russische Öl- und Gaskonzern Lukoil PJSC (ISIN: US69343P1057) hat am Donnerstag seine Aktionärsversammlung in Moskau abgehalten. Dabei wurde die Zahlung einer Schlussdividende in Höhe von 213 Rubel (ca. 2,46 Euro) je Aktie für das Jahr 2020 beschlossen. Lukoil zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Zusammen mit der Zwischendividende (46 Rubel), die bereits bezahlt wurde, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...