Lieber Börsianer, Derzeit treiben nahezu alle Rohstoffe im Preis teils schockhaft auf. Offenbar ist der Markt unterversorgt. Schauen wir uns im Detail einmal das Segment der Metalle an. Hier verteuerte sich seit Jahresbeginn Lithium um deutlich über 90 %. Zinn zog rund 49 % an, während Kobalt seit Jahresbeginn um rund 40 % im Plus ...

