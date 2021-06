Die Henkel-Marke Pril bringt eine Limited Edition an den Point of Sale, die zu 100 % aus Social Plastic besteht. Dieses stammt aus der Kooperation mit dem Sozial-Unternehmen Plastic Bank, das sich für eine Verringerung von Plastikmüll und bessere Lebensbedingungen für Menschen in Armut einsetzt. Der Flaschenkörper der limitierten Edition von Pril besteht zu 100 % aus Social Plastic und der Flaschenverschluss erstmalig aus 84 % Rezyklat. So will Henkel mit der Limited Edition Pril Nachhaltigkeit und soziales Engagement verbinden. Nachhaltigkeit ist mehr als nur ein Trend - viele Verbraucher entscheiden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...