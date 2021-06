Wien (www.fondscheck.de) - La Financière de l'Echiquier, kurz LFDE, hat mit dem Echiquier Space (ISIN FR0014002VF5/ WKN A3CRZV) ein Portfolio auf den Markt gebracht, das in die Raumfahrtwirtschaft investiert, so die Experten von "FONDS professionell".Es handele sich dabei Eigenangaben zufolge um den ersten aktiv verwalteten Themenfonds in Europa, der in Unternehmen investiere, die im Weltraum oder zwischen Erde und Weltraum tätig seien, auf der Erde an der Entwicklung des Weltraum-Ökosystems arbeiten würden, oder in Unternehmen, die mit ihren universellen Technologien die Eroberung des Weltraums ermöglichen würden. Erst vor wenigen Tagen habe der Fondsanbieter Han ETF ein verwandtes Produkt aus dem passiven Lager lanciert. ...

