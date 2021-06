Auch in der zurückliegenden Woche hatte der Aufwärtstrend der internationalen Aktienmärkte weiter Bestand. Jedoch nahm die Anstiegsdynamik des MSCI World (Euro)-Index im Vergleich zu den Vormonaten nun deutlich ab, da er in der letzten Woche nur einen Kursgewinn von sehr moderaten + 0,2 % zu verzeichnete, nachdem er zuvor exakt am hoch entscheidenden Widerstand des im Oktober 2017 initiierten Aufwärtstrends bei 251 Punkten angekommen war.Chart: MSCI World (Euro)-Index seit 2017Der stärkste bremsende Impuls auf die ...

