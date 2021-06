Aktuelle Analyse zum FDAX - Betrachtung im H4 Chart Nach der Ausbildung des All-Time Highs am 14. Juni (bei 15.806 Punkten) kam es mit Eintreffen des Wendetermins am 18. Juni zu einem nachhaltigen Bruch des aufwärts gerichteten Trendkanals. Der FDAX befindet sich seitdem in einem Korrekturmodus, welcher aus dem Gesichtspunkt der zyklischen Berechnung um den 25./28. Juni (+/-) mit der Ausformung eines Tiefs beendet sein sollte. Da wir innerhalb unserer Swing-Trading-Strategie nicht rein nach Wendeterminen ...

