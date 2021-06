Die Metalcorp Group hat in der Kalenderwoche 25 (21.06. bis 25.06.2021) ihre neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3KRAP3) vollständig im Gesamtvolumen von 250 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Zuvor hatte Metalcorp nach dem Bookbuilding-Verfahren etwas überraschend den Zinskupon der Anleihe deutlich auf 8,50% p.a. angehoben, nachdem vom Unternehmen eigentlich eine Zinsspanne zwischen 6,25% und 6,75% anvisiert worden war. Aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen wurde das Umtauschangebot für Alt-Anleihegläubiger bis zum 23.06.2021 und die öffentliche Zeichnungsphase bis zum 24.06.2021. Seit dieser Woche bietet der FC Schalke 04 seine neue Anleihe auch zur Zeichnung über die Börse Frankfurt an. Die Schalke 04-Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3E5TK5) mit einem jährlichen Zinskupon in Höhe von 5,75% kann bis zum 30. Juni 2021 um 14 Uhr gezeichnet werden. Das Zielvolumen der Anleihe beträgt 15,893 Mio. Euro und soll zur Refinanzierung der bestehenden Schalke-Anleihe 2016/21 eingesetzt werden, deren Laufzeit am 07.07.2021 endet.

Die Duisburger PCC SE legt erneut eine neue Unternehmensanleihe auf und begibt zum 1. Juli 2021 ...

