DJ WOCHENVORSCHAU/28. Juni bis 4. Juli (26. KW)

=== M O N T A G, 28. Juni 2021 *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Mai 08:00 DE/Reallöhne 1Q 08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte 1Q *** 09:30 DE/Frankfurt Euro Finance Summit, u.a. mit Deutsche-Bank- Chef Sewing (10:15), EZB-Ratsmitglied Weidmann (14:00), EZB-Vizepräsident De Guindos (16:00) und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen (18:00) 10:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Online-HV 11:00 DE/Bundestag, Anhörung von Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Premierminister Castex bei der Deutsch- Französischen Parlamentarischen Versammlung, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 18:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Gespräch mit EZB-Präsidentin Lagarde im Kanzleramt, Berlin 19:10 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) auf der Jahrestagung der Utah Bankers Association, Sun Valley - ES/GSM Association Ltd, Mobile World Congress 2021 (bis 1.7.), Barcelona D I E N S T A G, 29. Juni 2021 *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 1Q *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juni *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Juni (vorläufig) *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Juni 10:00 DE/KfW, PG (online) zur Vorstellung des Gründungsmonitors *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Juni 11:00 DE/Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie, PK (digital) zu "Mikroelektronik-Trendanalyse bis 2025" 11:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede (virtuell) bei "Festakt 100 Jahre DHK" - Ein Jahrhundert im Zeichen der deutsch-österreichischen Wirtschaftsbeziehungen 11:00 DE/Adler Group SA, Online-HV 11:00 DE/Sixt Leasing SE, Online-HV 11:00 DE/Cancom SE, Online-HV *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juni 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juni *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:50 EU/Brussels Economic Forum (online), Eröffnungsrede von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, u.a. Reden von Bundeskanzlerin Merkel (14:00) und EZB-Präsidentin Lagarde (15:40) *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Juni (vorläufig) *** 14:00 CH/BIZ, Jahresbericht 2020/21 14:00 DE/Flatexdegiro AG, Online-HV 15:00 NL/Qiagen NV, Online-HV *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juni 16:00 DE/RWE AG, Online-Talk zum Thema "Deutschland und Europa auf dem Weg zur Klimaneutralität: alle fit for 55?", u.a. mit RWE-Vorstand Krebber und Thyssenkrupp-Vorstand Merz 18:00 EU/EZB-Ratsmitglied Weidmann, Rede (virtuell) bei Colloquium zum 85. Geburtstag von Ex-EZB-Chefvolkswirt Issing 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg Juni *** - DE/Stellenindex BA-X Juni - IT/G20, Treffen der Außenminister, Matera M I T T W O C H, 30. Juni 2021 *** 01:50 JP/Industrieproduktion Mai *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Juni *** 08:00 GB/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Juni (vorläufig) *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Mai 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juni 10:00 DE/Traton SE, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Juni (vorläufig) *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Juni (Vorabschätzung) 11:00 DE/Gesco AG, Online-HV 11:00 LU/Grand City Properties SA, Online-HV *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:30 LU/Aroundtown SA, Online-HV *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juni *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juni *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) D O N N E R S T A G, 1. Juli 2021 *** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 2Q *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Juni *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Mai *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 2Q, Stockholm 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q, London *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Juni *** 09:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung als ESRB-Vorsitzende vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments 10:00 DE/Baader Bank AG, Online-HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Mai *** 13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 3Q, Deerfield *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni *** 16:00 US/Bauausgaben Mai *** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen (via Videokonferenz) - Börsenfeiertag Hongkong F R E I T A G, 2. Juli 2021 07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 2Q, Baden-Baden *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Mai *** 11:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede an der Universita degli Studi di Napoli Federico II *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Mai 11:00 DE/Helma Eigenheimbau AG, Online-HV 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 DE/BMW AG, PG (virtuell) zum Produktionsstart des BMW iX *** 14:30 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel bei Les Rencontres Economiques d'Aix-en-Provence *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juni *** 14:30 US/Handelsbilanz Mai *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Mai - GB/Bundeskanzlerin Merkel, Besuch beim britischen Premierminister Johnson auf dessen Landsitz Chequers - Verkürzter Börsenhandel am US-Anleihemarkt (bis 20:00) S A M S T A G, 3. Juli 2021 15:15 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel bei Petersberger Sommerdialog zu "Weltwirtschaft und Welthandel, Konjunktur und Geldpolitik" S O N N T A G, 4. Juli 2021 19:10 DE/ZDF, Sommerinterview mit Bundespräsident Steinmeier, Berlin ===

