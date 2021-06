Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Wasserstoff, Bitcoin, Fußball-EM - es gibt derzeit jede Menge heiße Themen. Der Börsenpunk hat sich deswegen Unterstützung ins Studio geholt. Gerade der Bitcoin sorgt mal wieder für mächtig Bewegung. Max Lautenschläger verrät, ob es noch weiter nach unten gehen kann. Die Schweden haben bisher bei der EM überzeugt. Grund genug, sich dort auf Aktiensuche zu begeben. Der Börsenpunk ist auch tatsächlich fündig geworden. Smart Eye hat es ihm angetan. Der konservative Tipp ist heute ebenfalls spekulativ. Es geht um Do & Co. Folgende Aktien werden im Video thematisiert: Plug Power (WKN: A1JA81), ITM Power (WKN: A0B57L), Steico (WKN: A0LR93), BYD (WKN: A0M4W9), Turtle Beach (WKN: A2JHVL), Endor (WKN: 549166), Erlebnis Akademie (WKN: 164456), EssilorLuxotica (WKN: 863195), Puma (WKN: 696960), Yandex (WKN: A1JGSL), SMA Solar (WKN: A0DJ6J), Smart Eye (WKN: A2DGQ5), General Mills (WKN: 853862), J.M. Smucker (WKN: 633835), Do & Co (WKN: 81880). Folgen Sie dem Börsenpunk auch bei Instagram: https://www.instagram.com/boersenpunk