Der deutsche Leitindex muss am letzten Handelstag der Woche zunächst Verluste hinnehmen und verliert rund 0,1%. Deutlich gegen den Trend behaupten sich im DAX die Papiere von adidas. Die Aktie notiert über 5,5% fester an der Spitze: Sie kann von starken Quartalszahlen des US-Konkurrenten Nike profitieren. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. Siemens Energy (WKN ENER6Y) Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind am letzten Handelstag der Woche die Papiere von Siemens ...

