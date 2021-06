FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Symrise von 104 auf 111 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit der Ausrichtung auf defensive Endkonsumentenmärkte und dem ausbalancierten Produkt- und Kundenportfolio sehe er den Hersteller von Aromen und Duftstoffen gut aufgestellt, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. In Zeiten knapper Rohstoffe sollte sich die Rückwärtsintegration als besonders hilfreich erweisen. Er verwies zudem auf die gute Chance der Aktie, im September in den erweiterten Dax aufgenommen zu werden./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2021 / 11:01 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2021 / 13:50 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SYM9999

SYMRISE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de