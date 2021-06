FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 168 Euro belassen. Die Erfolgsbilanz des Rückversicherers sei langfristig gesehen hervorragend, auch im Vergleich zu den Marktführern der Branche, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hannover Rück habe gute Chancen auf einen Dax-Aufstieg im September und wäre in seinen Augen eine Bereicherung für einen vergrößerten Leitindex./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2021 / 11:01 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2021 / 13:35 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008402215

