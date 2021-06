Wenn Anleger:innen quasi persönlich zur Geschichte ihrer Anlagen werden, ihre Persönlichkeit also eine ganz besondere Rolle spielt, dann handelt es sich um "Thematisches Investieren". Dahinter steckt die Idee, nicht auf Unternehmen, Branchen oder Länder zu setzen, sondern auf bestimmte Themen. Martin Kerscher spricht in wallstreet:online tv darüber mit David Wenicker, Leiter des Wealth Sales Bereichs bei BlackRock Deutschland. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV'subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag