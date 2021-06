Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es ist eine gute Woche bisher an der Wall Street. Der S&P 500 ist drauf und dran, die beste Wochenperformance seit April auf das Parkett zu bringen. Auch heute stand vorbörslich zunächst ein - wenn auch kleines - Plus. Bei den Einzelthemen geht es heute um Virgin Galactic, Amazon, JP Morgan, Bank of America, Nike, TAL Education, American Tower, American Water Works und Iron Mountain. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.