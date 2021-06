Nicole ist aus ihrem Urlaub zurück und hat wieder zum 3er Zoom geladen. Dabei geht es heute natürlich auch um die aktuelle Marktlage, das neue Infrastrukturprogramm in den USA und die weiteren Perspektiven. Von den Unternehmen gab es auch einige nennenswerten Meldungen und Ergebnisse. So hat Eli Lilly einen Fortschritt mit seinem Alzheimer-Medikament erzielt. Bike24 will vom Fahrradboom profitieren und Adidas den starken Zahlen von Nike folgen. Die lagen weit über allen Erwartungen. Auch Plug Power konnte nach aktuellen Ergebnissen zulegen. Was war da los? Hornbach wiederum hat seine Prognose angehoben und Zuschauerfragen gab es zu Deere und zu Alibaba. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.