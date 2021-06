Sowohl die Aktien aber vor allem der Goldpreis können heute zum Handelsauftakt in den USA zulegen. Kurz vor Handelsbeginn kamen wichtige Wirtschaftsdaten und die zeigen, dass die Inflation in den USA weiter an Fahrt gewinnt. Allerdings scheinen die Zinssorgen, die noch in der vergangenen Woche die Märkte belastet haben, plötzlich wie weggeblasen.Zwar sind die Konsumausgaben der privaten Haushalte in den USA im Mai nicht vom Fleck gekommen. Die Ausgaben hätten zum Vormonat stagniert, teilte das Handelsministerium ...

