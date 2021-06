Die Aktie des Kaliproduzenten K+S ist in diesem Jahr sehr stark gelaufen. Im heutigen Handel gerät der MDAX-Titel aber kräftig unter Druck. So verbilligen sich die Anteilscheine aktuell um mehr als vier Prozent. Dies dürfte vor allem an einem negativen Analystenkommentar der US-Bank JPMorgan liegen, den zahlreiche Marktteilnehmer dazu veranlasst haben könnte, bei der in dieser Woche zwischenzeitlich stark gelaufenen Aktie wieder Gewinne mitzunehmen. JPMorgan-Analyst Chetan Udeshi hat die K+S-Anteile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...