Berlin (ots) - Der neue Glücksspielstaatsvertrag tritt Juli 2021 in Deutschland in Kraft. Dabei kommt es zu regen Diskussionen in Bezug auf den Einklang des neuen Gesetzes mit Europarecht und dem Datenschutz.Die im neuen Gesetz vorgesehenen Regeln für das Online-Glücksspiel werden aber, neben der Einführung von gesetzlichen Schranken, auch das Spielerlebnis an Internet-Spielautomaten grundlegend verändern. Verschiedene Einschränkungen bezüglich der Einsatzhöhe, der Spieldauer, der verfügbaren Spiele sowie der Besteuerung der Einzahlungen auf Umsatz und nicht auf Gewinn stellen Anbieter vor große Herausforderungen.Casino Plus Bonus, das führende Portal für Casino Information im deutschsprachigen Markt, startet in dem Zusammenhang eine Interviewreihe mit wichtigen Persönlichkeiten aus der Glücksspiel-Software Szene.Exklusiv bei Casino Plus Bonus zu Gast ist diesmal Robert Lenzhofer, CEO und Gründer von Hölle Games. Er spricht über viele interessante Themen (https://casinoplusbonus.com/hoelle-games-ceo-robert-lenzhofer-im-interview-ueber-die-revolutionaere-spielmechanik-bonus-spin-3493/) rund um sein neu gegründetes Entwicklerstudio.Besonders freuen wir uns dabei auf spannende Information aus erster Hand zur gerade eben vorgestellten Spielmechanik "Bonus Spin", die ein großes Problem in Deutschland mit der geplanten Einsatzsteuer lösen soll.Robert Lenzhofer: "Man muss ... wissen, dass alle lokal regulierten Märkte in Europa eine Besteuerung nicht auf den Einsatz, sondern auf den Verlust bzw. dem GGR oder Gross Gaming Revenue haben (Einsatz minus Gewinn). Dieser liegt im Schnitt bei rund 20 %. Wenn man nun z. B. ein 90 % RTP Video-Slot anbietet, ist das eine umgerechnete GGR-Besteuerung von über 50 %!"Mit dieser Besteuerung ist das in Deutschland regulierte Online-Glückspiel für Spieler wesentlich unattraktiver als das nicht-regulierte oder terrestrische Glückspiel. Neue Spielanbieter wie Hölle Games stellen sich dieser Herausforderung. Der Markt hofft, dass damit die Abwanderung in das unregulierte Glückspiel gestoppt werden kann.Über Hölle Games (https://www.xn--hlle-5qa.games): Die Softwareschmiede Hölle Games wurde im September 2020 mit dem Ziel gegründet, Spielautomaten "Made in Germany" für das Internet zu entwickeln.Über Casino Plus Bonus (https://casinoplusbonus.com/): Seit 2007 das führende Casino Portal mit Nachrichten, Info und Service rund um Casino Spiele in Deutschland, Österreich und der Schweiz.