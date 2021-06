An der Wall Street wurde zuletzt oft von Affen und Aktien gesprochen. Da werden Erinnerungen an die Experimente Ende der 90er wach, die uns zeigen sollten, wie überflüssig Erfahrung, Wissen und Strategie an der Börse sind. Welch ein Irrglaube.Für Star-Investor und Milliardär Stanley Druckenmiller ist der Fall klar. Der Markt sei so einfach zu handeln, "da kann selbst ein Affe Geld machen". Forbes-Kolumnist George Schultz sieht angesichts von Kursexplosionen von Meme-Aktien immer weniger gesunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...