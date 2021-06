Daniel Fust wird neuer Verwaltungsratspräsident der Pfandbriefzentrale der Kantonalbanken

25. Juni 2021 - Die Aktionäre der Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken haben GKB CEO Daniel Fust anlässlich ihrer heutigen Generalversammlung einstimmig zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrates gewählt.

Daniel Fust, CEO der Graubündner Kantonalbank (GKB), tritt die Nachfolge von Blaise Goetschin, CEO der Banque Cantonale de Genève, an. Dieser hatte beschlossen, sich nach 15 Jahren als Verwaltungsratspräsident nicht zur Wiederwahl zu stellen.

«Es ist mir eine grosse Freude und Ehre, das Amt als Verwaltungsratspräsident wahrzunehmen», so Daniel Fust zu seiner Wahl. «Ich sehe die Pfandbriefzentrale als wichtige Brückenbauerin. Als Gemeinschaftswerk der Kantonalbanken gewährt sie ihren Mitgliedern Darlehen zu gleichen, möglichst günstigen Konditionen», so Fust weiter. Es sei ihm ein grosses Anliegen, dieses erfolgreiche Geschäftsmodell im Dienst aller Kantonalbanken in eine erfolgreiche, nachhaltige Zukunft zu tragen. Daniel Fust wird den Verwaltungsrat der Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken bis 2024 präsidieren.

Die 1931 gegründete Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG emittiert regelmässig Pfandbriefe und gewährt den Kantonalbanken im gleichen Gesamtbetrag und mit der gleichen Laufzeit Darlehen gegen Registerpfanddeckung zur Mitfinanzierung ihres Hypothekargeschäftes. Das Volumen beträgt über 65 Milliarden Franken.

GKB CEO Daniel Fust wird neuer Verwaltungsratspräsident der Pfandbriefzentrale der Kantonalbanken. (Originalfoto im Anhang)

