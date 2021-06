Fünf starke Handelstage in Folge! Gefühlt mussten Alibaba-Anleger eine Ewigkeit darauf warten. Die Aktie hat zudem seit Mittwoch jeweils mit einer Aufwärtskurslücke eröffnet und noch höher geschlossen. Doch das nächste Hindernis wartet schon - und der größte Vermögensverwalter der Welt bleibt skeptisch.Auch am Freitag sieht es im US-Handel gut aus für Alibaba. Der Aktienkurs liegt zunächst zwei Prozent im Plus. Ein erster mittelfristiger Erfolg wäre es, wenn der Widerstandsbereich bei 225 bis 230 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...