DJ MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Vallourec sehr schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben am Freitag kaum verändert geschlossen. Etwas Druck auf die Märkte kam vom Auto- und Reisesektor. Das Geschäft wurde insgesamt als ruhig beschrieben. "Suzuki warnt, dass die Lieferengpässe bei Halbleitern lange andauern könnten", so ein Händler. Zudem habe Suzuki auch vor Lieferengpässen bei Batterien gewarnt. Daimler, BMW und VW verloren bis zu 1,4 Prozent. Autos gaben im Schnitt 0,7 Prozent nach. Übergeordnet stützte die Einigung der US-Regierung mit dem Senat auf ein Infrastrukturpaket.

Für den DAX ging es um 0,1 Prozent auf 16.608 Punkte nach oben, der Euro-Stoxx-50 fiel um 2 Punkte auf 4.121. Unterstützung für die Börsen könnte in der kommenden Woche vom OPEC+-Treffen kommen. Beobachter halten es für durchaus möglich, dass die erdölexportierenden Länder eine erneute Ausweitung der Ölproduktion beschließen werden. Am Freitag zeigte sich der Sektor mit einem leichten Plus von 0,2 Prozent. Auch der Ölpreis zog etwas an.

US-Stresstest für Banken gut gelaufen

Mit einem Plus von 0,6 Prozent lag der Bankensektor recht gut im Markt. Alle Institute hätten den jüngsten US-Stresstest bestanden. "Das lässt auf hohe Dividenden in der Branche hoffen", wie ein Händler sagte. Besonders positiv abgeschnitten habe die US-Tochter der Deutschen Bank, die in dem Stress-Szenario die höchste Kapitalquote erzielt habe. Die Aktie der Deutschen Bank gewann 0,9 Prozent.

Vallourec gaben kräftig um 8,6 Prozent auf 8,22 Euro nach. Grund ist eine Kapitalerhöhung, wie ein Händler sagte. Das Unternehmen habe Aktien für 300 Millionen Euro verkauft, um Schulden abzubauen. Der Platzierungspreis habe bei niedrigen 5,66 Euro gelegen.

Nach guten Nike-Zahlen ging es für Adidas (+6,4%) und Puma (+2%) nach oben. Der im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelte Umsatz übertraf die Schätzungen. "Die Anleger dürften sich nun weiterhin auf Konsumwerte stürzen, die von der Öffnung der Wirtschaft profitieren", sagte ein Marktteilnehmer.

Deutsche Post (-0,9%) fielen dagegen nach einem schwachen Ausblick von Fedex. Zwar haben die Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen. Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet Fedex aber nur mit einem Gewinn je Aktie von 18,90 bis 19,90 Dollar, Analysten erwarteten bisher bereits 20 Dollar.

Der Kurs der Hornbach Holding stieg um gut 19 Prozent. Das Unternehmen meint nun, das EBIT könnte im besten Fall das Vorjahresergebnis wieder erreichen, nachdem es bisher von einem deutlichen Rückgang ausgegangen war.

Platzierung bei PVA Tepla

2,5 Millionen Aktien von PVA Tepla sind zu 22,30 Euro je Aktie platziert worden. Sie kamen von der PA Beteiligungsgesellschaft, die ihren Anteil auf 14,5 Prozent von etwa 25 Prozent gesenkt hat. Nun gibt es eine zweijährige Lock-Up-Periode. Im Xetra-Handel gab der Kurs um 3,8 Prozent nach, mit 24,35 Euro lag er aber deutlich über dem Platzierungspreis.

Ein eher maues Börsendebüt verzeichneten Bike24. Der Schlusskurs lag bei 15,30 und damit nur knapp über dem Ausgabepreis von 15 Euro. Dieser lag am unteren Ende der ursprünglichen Spanne zwischen 15 und 19 Euro.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 4.120,66 -1,77 -0,0% +16,0% Stoxx-50 3.545,17 +2,29 +0,1% +14,1% Stoxx-600 457,63 +0,59 +0,1% +14,7% XETRA-DAX 15.607,97 +18,74 +0,1% +13,8% FTSE-100 London 7.136,07 +26,10 +0,4% +10,1% CAC-40 Paris 6.622,87 -8,28 -0,1% +19,3% AEX Amsterdam 733,14 +0,44 +0,1% +17,4% ATHEX-20 Athen 2.195,46 -3,82 -0,2% +13,5% BEL-20 Bruessel 4.179,93 +30,33 +0,7% +15,4% BUX Budapest 48.461,47 -148,93 -0,3% +15,1% OMXH-25 Helsinki 0,00 0,00 0,0% +16,5% ISE NAT. 30 Istanbul 1.502,18 -20,37 -1,3% -8,2% OMXC-20 Kopenhagen 1.636,03 -0,83 -0,1% +11,7% PSI 20 Lissabon 5.077,57 +9,44 +0,2% +3,9% IBEX-35 Madrid 9.095,00 +20,90 +0,2% +12,7% FTSE-MIB Mailand 25.510,50 +88,28 +0,3% +14,3% RTS Moskau 1.672,00 +7,06 +0,4% +20,5% OBX Oslo 1.014,32 +7,19 +0,7% +18,1% PX Prag 1.161,18 -0,55 -0,0% +13,1% OMXS-30 Stockholm 0,00 0,00 0,0% +21,1% WIG-20 Warschau 2.282,46 +9,35 +0,4% +15,0% ATX Wien 3.481,60 +10,49 +0,3% +25,1% SMI Zuerich 11.999,70 +6,06 +0,1% +12,1% DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:46 Di, 17:11 Uhr % YTD EUR/USD 1,1940 +0,08% 1,1934 1,1905 -2,2% EUR/JPY 132,25 -0,02% 132,30 131,84 +4,9% EUR/CHF 1,0953 +0,01% 1,0961 1,0952 +1,3% EUR/GBP 0,8591 +0,24% 0,8552 0,8549 -3,8% USD/JPY 110,77 -0,09% 110,79 110,74 +7,2% GBP/USD 1,3898 -0,16% 1,3931 1,3927 +1,7% USD/CNH (Offshore) 6,4598 -0,16% 6,4849 6,4841 -0,7% Bitcoin BTC/USD 32.809,87 -5,74% 33.916,01 30.845,26 +12,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,00 73,30 +0,96% 0,70 +53,0% Brent/ICE 75,94 75,56 +0,50% 0,38 +48,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.779,08 1.775,48 +0,20% +3,61 -6,3% Silber (Spot) 26,05 25,98 +0,29% +0,08 -1,3% Platin (Spot) 1.110,70 1.096,25 +1,32% +14,45 +3,8% Kupfer-Future 4,28 4,31 -0,61% -0,03 +21,5% ===

