Es war ein riesiger Aufschrei im vergangenen Frühjahr. Der Ölpreis crashte und fiel zwischnezeitlich praktisch auf null - im Future sogar in den negativen Bereich. Doch das ist Vergangenheit. In den vergangenen Wochen und Monaten kennt der Ölpreis (egal ob Brent oder WTI) praktisch nur eine Richtung: nach oben. Auch heute hält der Höhenflug an. EErstmals seit Herbst 2018 stieg die Notierung für Rohöl aus der Nordsee, Brent, über 76 US-Dollar je Barrel (159 Liter).Am späten Nachmittag wurde Nordsee-Öl ...

