Die deutschen Aktien hatten heute einen sehr ruhigen Handel. Der DAX schloss schließlich mit einem kleinen Plus von 19 Zählern. Dabei kann sich die Aktie von Bayer weiter fangen, ebenso die Anteilsscheine von Nordex. Deutlicher zugewinnen konnte heute die Aktie von Thyssenkrupp, während die Aktie von K+S unter Gewinnmitnahmen litt.Die deutschen Aktien wollten es zum Wochenausklang ruhig angehen lassen und änderten auch im Handelsverlauf ihre Meinung nicht mehr. Zum Schluss blieb ein Plus von 19 Punkten und ein Schlussstand von 15.608 Zählern. In New York ...

