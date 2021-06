DJ Henkel will Preise für Waschmittel und Beauty-Produkte erhöhen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Konsumgüterkonzern Henkel will die Preise für seine Produkte wegen gestiegener Rohstoffkosten erhöhen. Das sagte Vorstandschef Carsten Knobel in einem Interview der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "Die Preise mancher Rohstoffe sind so stark gestiegen wie in den vergangenen 15 Jahren nicht", sagte er. "Auch bei Waschmitteln und Beauty-Produkten müssen wir versuchen, die gestiegenen Kosten für die Rohstoffe weiterzugeben. Schließlich erwarten wir für die Henkel-Gruppe für das Gesamtjahr 2021 einen Anstieg der Materialpreise im höheren mittleren einstelligen Prozentbereich." Zu den Marken von Henkel gehören unter anderem Persil, Pattex oder Schwarzkopf.

Knobel gab sich offen für eine schwarz-grüne Bundesregierung: "Es kommt nicht auf Farben, sondern auf Inhalte an. Grundsätzlich ist es ja gut für die Demokratie, dass es einen Wettbewerb der Ideen und politischen Konzepte gibt. Und man muss auch anerkennen, wie sich die Grünen in den letzten 40 Jahren entwickelt haben. Sie sind ja schon lange nicht mehr die Protestpartei, als die sie 1980 gestartet sind. Bei allen möglichen Farbkombinationen ist entscheidend, was dann im Koalitionsvertrag steht."

Klimaschutz werde für die neue Bundesregierung hohe Priorität haben müssen, sagte Knobel, ergänzte aber: "Die neue Bundesregierung darf die Industrie nicht weiter belasten. Wir brauchen Entlastungen bei den Energiekosten und es darf keine Steuererhöhungen geben - und auch keine Vermögenssteuer. Das würde alle Unternehmen belasten, gerade kleine und mittelgroße Betriebe."

June 25, 2021

