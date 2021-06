Hong Kong (ots/PRNewswire) - Die Shopping-App der Online-Fast-Fashion-Marke Soulmia, die sowohl im App Store als auch bei Google Play erhältlich ist, soll den Einkaufsprozess für Kunden optimieren.Soulmia, der One-Stop-Shop für budgetbewusste Fashionistas, wurde im Jahr 2020 gegründet und hat bereits mehr als 400.000 Abonnenten und 5.000.000 monatliche Webseiten-Besucher angehäuft. Soulmia hat sich zu einer der am schnellsten wachsenden Online-Modemarken entwickelt und hat sich zum Ziel gesetzt, Qualitätsprodukte auf Basis der neuesten Trends zu attraktiven, erschwinglichen Preisen anzubieten.Infolge der Pandemie haben sich die Einkaufsgewohnheiten drastisch verändert, und der Point-of-Sale verlagert sich im Jahr 2020 fast ausschließlich ins Internet - ein Verhalten, das sich wahrscheinlich halten wird. Soulmia hat als Online-Shop in dieser schwierigen Zeit viel erreicht, indem es einen effizienten Kundenservice und einen vertrauenswürdigen Versandservice gewährleistet hat. Der monatliche Umsatz hat inzwischen 5 Millionen US-Dollar überschritten, und die Anzahl der Kategorien ist von sieben auf zwanzig gestiegen. Um den Einkaufsprozess zu rationalisieren und das Einkaufserlebnis der Kunden zu verbessern, wurde die Soulmia-App eingeführt.Soulmia schätzt das Einkaufserlebnis seiner Kunden über alles und die App ermöglicht es den Kunden nun, ihren Bestellstatus einfach abzurufen und die Versandinformationen jederzeit und überall zu verfolgen. Außerdem können Kunden damit bequem auf den 24/6 Kundenservice von Soulmia zugreifen. In der Zwischenzeit können Kunden ihre Bewertungen bequem auf der App teilen, damit sie anderen Besuchern als Referenz dienen und Soulmia sie für zukünftige Produkt- und Serviceverbesserungen nutzen kann.Soulmia führt jeden Tag über 200 neue Produkte ein und bietet so eine Auswahl von über 190.000 Produkten an. Die App ermöglicht es den Kunden, zeitnah Updates über neu erschienene Produkte, Verkäufe und Werbeaktionen zu erhalten.Die Marke ist bestrebt, eine große Auswahl zu bieten, aber einige Kunden könnten Schwierigkeiten haben, während des Einkaufsprozesses Entscheidungen zu treffen. Daher bietet Soulmia hilfreiche Mode-News und tägliche Outfit-Inspirationen für Fashionistas in der App, um das Problem der Wahlüberlastung für Kunden zu reduzieren. Die App bietet Kunden außerdem eine nahezu menschliche Entscheidungshilfe mit einer datengesteuerten, personalisierten Empfehlungsfunktion.Vom 16. Juni bis 9. Juli veranstaltet Soulmia seine Kampagne zum einjährigen Bestehen. Als Dankeschön an die Kunden erhalten alle Benutzer bei ihrer ersten Bestellung über die Shopping-App von Soulmia einen SONDERRABATT von 20 % und weitere exklusive Gutscheine. Als Online-One-Stop-Shop wird Soulmia auch in Zukunft Kunden mit verschiedenen Modeartikeln versorgen, die einen lässigen Lifestyle rund um den Globus präsentieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1551417/2021624_13490.jpgPressekontakt:Simon Yang86-13708206006business@soulmiacollection.comOriginal-Content von: Soulmia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155050/4952655