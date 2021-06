Diese Woche fast wie immer. Nachdem letzte Woche Freitag Tiefs angetestet wurden erholte sich der Markt nach bekanntem Muster. Aber diesmal ohne den bekannten Drive, wie in den Wochen zuvor. Langsam scheint die Kraft nach oben zu fehlen. Und wie es jetzt weitergehen wird, lässt sich schwer abschätzen: Entweder kommt nächste Woche wieder mal ein Schub auf neue Hochs - wie in Amerika bereits diese Woche - oder es könnte zu einer Konsolidierung kommen. Spannende Situation. Die Hnadelsrange zwischen 15.300 und 15.650 sollte in eine Richtung verlassen werden, fragt sich nur in welche… Fundamental gibt ...

