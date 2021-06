Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "In der letzten Woche legte der globale Aktienmarktindex leicht zu. Er stieg in EUR um +0,3%. Am besten entwickelten sich US-Aktien. Der S&P 500 legte in EUR um +0,7% zu. Leicht negativ tendierte der Stoxx 600. Er verlor -0,5%. Der Nikkei 225 gab in EUR um -1,3% nach. Der globale Emerging Market-Index notiert in EUR nahezu unverändert (+0,1%). Die Aussichten für weitere Zuwächse der Leitindizes sind mittelfristig positiv. Die Gewinnentwicklung der Unternehmen sollte im Q2 sehr positiv ausfal- len. Das trifft nicht nur für US-amerikanische Firmen zu sondern auch für die europäischen Unternehmen zu. Für das Q2 2021 wird für den Stoxx 600 ein sehr hohes Gewinnwachstum von +104,3% (j/j) erwartet. Fast alle Sektoren (außer der ...

