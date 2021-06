Dass die chinesischen Behörden das im Mai verhängte Verbot von Kryptomining seit der letzten Woche auch tatsächlich durchsetzen, hat am Kryptomarkt für große Unsicherheit gesorgt. Experten gehen davon aus, dass bis zu 90 Prozent der Miner in China den Betrieb einstellen und ihr Equipment außer Landes bringen müssen. Da bislang schätzungsweise 65 bis 75 Prozent des Bitcoin-Minings in China erfolgte, sind die Auswirkungen des Verbots bereits deutlich zu spüren. Die Hash Rate, welche die Rechenleistung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...