Ein Aktiensplit in der vergangenen Woche beflügelte bereits die Aktie von The Trade Desk (DER AKTIONÄR berichtete). Nun eine Woche später sorgte eine Meldung von Google für weiteren Rückenwind. Auch der Split Pot NTR Index zog an und erreichte ein neues Drei-Monats-Hoch. Wie Anleger profitieren können. Statt einer Aktie haben TTD-Anleger seit dem 17. Juni zehn Papiere des US-Software-Konzerns The Trade Desk (TTD) im Depot. Schon einen Tag nach der Kapitalmaßnahme zog die TTD-Aktie bei hohem Handelsvolumen ...

