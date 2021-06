Wenn ein Zinsmarkt nach 12/13 Jahren die Richtung ändert, kann dies zu einem brisant spannenden Manöver werden und natürlich nicht nur reine Zinsanlagen tangieren, sondern große Abstrahleffekte auch auf andere Asset-Klassen haben. Umso wichtiger ist eine nüchterne und sinnvolle Einordnung. Schauen Sie dazu in diese FreeTV-Variante des ansonsten umfangreicheren Themen-Checks mit Hans A. Bernecker im Rahmen von Bernecker.tv (auszugsweise). Gespräch vom 23.06.2021. Wir wünschen erhellende und gewinnbringende Impulse. Schlaglichter:



++ Zinsen als Produkt der Marktkräfte

++ Sinnvolle Linie der Notenbanken

++ Zeitrahmen für die Zinsnormalisierung

++ Wo liegt der "Normalzins"?

++ Unfallgefahr im Wendemanöver?

++ Goodwill als Risikoposten

++ Zusammenhang von Zins und Gold bzw. Bitcoin

++ Spezialitätenchancen auf dem Kurszettel

++ Hinweis auf Bernecker-Webinar mit Volker Schulz am 01.07.2021





