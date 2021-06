Zuletzt musste NEL Asa (ISIN: NO0010081235) zusehen, wie grosse Elektrolyseaufträge an den Norwegern vorbeigingen. Und jetzt kommt Nel langsam wieder in die Offensive. Anfang der Woche meldete man eine Kooperation für CO2 neutrale Stahlproduktion, Mit den Partnern Ovako, Volvo, Hitachi ABB und H2 Green Steel. Aber das ist nicht das "einzige Eisen im Feuer". Denn ein anderes Projekt für CO2-frei produziertem Eisen aus Eisenerz mit Einsatz der Elektrolysetechnik Nel's ist beriets einen Schritt weiter. Nel's Elektrolyseur beliefert die HYBRIT-Pilotanlage in Luleå, Schweden. Proof of concept mit ...

