Plug Power: Hochspannung nach Golden Cross beim Brennstoffzellenhersteller! >>> PULLBACK-SETUP <<<

Quo vadis Brennstoffzellen-/Wasserstoff-Technologie? Wann endlich schreibt Plug Power (PLUG) schwarze Zahlen? Die Chartformation spricht für ein Long Setup.

Symbol: PLUG ISIN: US72919P2020

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate:

Rückblick: Die Plug Power-Aktie verzeichnete kurz nach dem Jahreswechsel ein markantes Gap Up und erreichte dann am 28. Januar das aktuelle Allzeithoch, das gleichzeitig das letzte Pivot-Hoch darstellt. Zusammen mit anderen Wertpapieren aus dem Sektor der Solar- und Wasserstoffbranche erfolgte anschließend ein Abverkauf, der die vorherigen Kursgewinne wieder vernichtete. In den vergangenen Wochen zeichnet sich jedoch eine Sektorrotation ab, so dass sich diese Werte bald wieder in Richtung Norden bewegen könnten. Wir sehen die Ausbildung einer Widerstandslinie knapp unter 35 USD und den Ansatz eines Golden Cross, so dass wir die nächsten Tage gespannt erwarten.

Chart vom 25.06.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 31.85 USD

Meine Expertenmeinung zu PLUG

Meinung: Der Brennstoffzellenhersteller hatte den letzten Quartalsbericht mit Verspätung geliefert, weil die letzten drei Jahresberichte falsch waren und korrigiert werden mussten. Festzuhalten bleibt, dass es das Unternehmen nicht schafft, in die Gewinnzone zu kommen und das Warten auf den Durchbruch der Brennstoffzellen-/Wasserstofftechnologie weitergeht. Der Short-Float-Anteil liegt derzeit immerhin bei 9.73 Prozent.

Setup:

Mögliches Setup: Unser Long Setup basiert demzufolge allein auf der Chartformation. Sobald der oben genannte Widerstand gebrochen ist, wäre der Weg frei Richtung Pivot- und Allzeithoch. Mit den beiden letzten roten Tageskerzen hat sich der Kurs wieder etwas vom Triggerpunkt entfernt. Wünschenswert wäre jetzt eine erneute, schrittweise Annäherung, so dass sich vor dem Ausbruch noch einmal etwas Spannung aufbauen kann. Für den Stopp Loss bieten sich je nach Risikoneigung die im Chart gestrichtelt dargestellten gelben Linien an. Die nächsten Quartalszahlen sind für September vorgesehen und stellen momentan kein Hindernis dar. Die aktuellen Entwicklungen rund um den Chart von Plug Power und andere interessante Aktien besprechen wir börsentäglich im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in PLUG.

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/plug-power-hochspannung-nach-golden-cross-beim-brennstoffzellenhersteller/

Veröffentlichungsdatum: 26.06.2021

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von