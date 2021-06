* Euphorie an den Aktienmärkten* Was keiner wahrhaben will: Gold schlägt Aktienindizes um 340%-Punkte* Klarer Sieger ist und bleibt Gold* Nutzen Sie die Goldpreiskorrektur zum günstigen Einstieg* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Förderung von Innovationen mit der Gießkanne

Liebe Leser,



eine der am meisten unterschätzten Börsenweisheiten stammt von der Boxlegende Mike Tyson: "Jeder hat einen Plan, bis er eins auf die Fresse bekommt". So könnte man die aktuell brenzlige Lage an den Finanzmärkten im Augenblick auch auf den Punkt bringen.



Mit dem großen Unterschied, dass die meisten Marktteilnehmer derzeit euphorisch und der Überzeugung sind, dass sie niemals Prügel einstecken müssen, wenn sie in den Boxring steigen.



Doch die Fakten sprechen eine andere Sprache: In den USA befinden sich die Anleihenmärkte, Wohnimmobilien und der Aktienmarkt in einer riesigen Spekulationsblase. Daran lassen die Kennzahlen der fundamentalen Bewertung keine Zweifel. Das Platzen dieser Blasen ist unvermeidbar und wird den meisten Börsianern heftige Verluste bescheren.



Die Sentimentindikatoren bestätigen diese Diagnose in vollem Umfang, und die spekulativen Exzesse, die sich in Randbereichen des Anlageuniversums wie Kryptowährungen oder "Special Purpose Acquisition Companies", kurz SPACs genannt, abspielen, werden kommende Anlegergenerationen wahrscheinlich in ungläubiges Staunen versetzen.

