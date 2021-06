Die Diversifizierung eines Portfolios ist eine gute Möglichkeit für Anleger, ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen. Vorteile ergeben sich daraus, dass eine Entwicklung, die Aktien in einer bestimmten Branche schadet, Aktien in einer anderen Branche zugutekommen kann. Zum Beispiel könnte ein Streik in einem Automobilwerk dazu führen, dass die Aktien der Automobilhersteller fallen und gleichzeitig die Kurse der Aktien von Mitfahrdiensten steigen. Ein ausgewogenes Portfolio ermöglicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...