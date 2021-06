Mit einem deutlichen Plus hat sich der DAX am vergangenen Freitag ins Wochenende verabschiedet. Dennoch könnte sich die Hängepartie am deutschen Aktienmarkt in der neuen Handelswoche fortsetzen, da das absolute Highlight der Woche erst am Freitag ansteht: Der Bericht zur Beschäftigung in den USA im Juni."In den USA erholt sich der Arbeitsmarkt nur langsam", stellte Volkswirt Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank fest. So dürfte die Arbeitslosenquote im Juni nur marginal zurückgehen. ...

