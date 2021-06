In der vergangenen Handelswoche hat sich der Dax von seinem kurzfristigen Rücksetzer erholen können. Die Inflationssorgen treten wieder etwas in den Hintergrund und das Marktumfeld ist positiv. Das sind gute Voraussetzungen für einen erneuten Test des Allzeithochs. Wenn Sie an den anstehenden Bewegungen partizipieren wollen, ist es aus Risikogesichtspunkten wichtig, sich an den richtigen Stellen zu positionieren. Welche das aus Sicht des Marktexperten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...