Der Next 20 Index wurde überarbeitet. Acht neue Mitglieder sollen für Schwung sorgen.Nun ist es so weit. Im noch jungen Next 20 Index wurde die erste Anpassung durchgeführt. Bei der Neuausrichtung, die jedes halbe Jahr erneut ansteht, werden die trendschwächsten Mitglieder gegen neue aussichtsreiche Titel ausgetauscht. Ausschlaggebendes Kriterium ist dafür der TSI-Wert. Dieser beziffert die Trendstärke einer Aktie. Bei jeder Anpassung wird dieser Wert für alle Aktien im Nasdaq Composite vollautomatisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...