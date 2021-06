Während in der letzten Handelswoche die Aktien der Titel im Sektor der erneuerbaren Energien mit einer starken Performance begeistern konnten, kommt der Sektor in Deutschland nicht richtig in Fahrt. Doch was sind die Gründe dafür?Die Aktie von Plug Power (US72919P2020) gewann 7,80 % dazu, die Aktie von Ballard Power (CA0585861085) 7,84 % und der Solarmodulhersteller JinkoSolar (US47759T1007) stieg sogar um 10 % in der vergangenen Handelswoche. Verglichen mit dieser Kursperformance enttäuschten die deutschen Titel im Sektor der erneuerbaren Energien hingegen. Die ...

