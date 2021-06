DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 28. Juni

=== *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Mai Importpreise PROGNOSE: +1,3% gg Vm/+11,4% gg Vj zuvor: +1,4% gg Vm/+10,3% gg Vj 08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte 1Q 08:00 DE/Reallöhne 1Q *** 09:30 DE/Frankfurt Euro Finance Summit, u.a. mit Deutsche-Bank-Chef Sewing (10:15), EZB-Ratsmitglied Weidmann (14:00), EZB-Vizepräsident De Guindos (16:00) und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen (18:00) 10:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Online-HV *** 10:10 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede bei Konferenz der Governors of Mediterranean Central Banks 11:00 DE/Bundestag, Anhörung von Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Premierminister Castex bei der Deutsch- Französischen Parlamentarischen Versammlung, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 18:00 DK/Fußball-EM, Achtelfinale: Kroatien - Spanien, Kopenhagen 18:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Gespräch mit EZB-Präsidentin Lagarde im Kanzleramt, Berlin 19:10 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) auf der Jahrestagung der Utah Bankers Association, Sun Valley 21:00 RO/Fußball-EM, Achtelfinale: Frankreich - Schweiz, Bukarest - ES/GSM Association Ltd, Mobile World Congress 2021 (bis 1.7.), Barcelona ===

