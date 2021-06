DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Wirtschaft, Politik/26. und 27. Juni 2021

Die wichtigsten Meldungen zu Wirtschafts- und Politikthemen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Scholz will große Mehrheit der Steuerzahler entlasten

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will nach der Bundestagswahl den Spitzensteuersatz für Singles erst ab 100.000 Euro Jahresbruttoeinkommen greifen lassen und so 96 Prozent der Steuerzahler entlasten. "Ich finde es richtig, wenn jemand mit einem so hohen Einkommen wie ich mehr Steuern zahlt", sagte Scholz der Bild am Sonntag. Singles sollen deshalb ab einem Jahresbruttoeinkommen oberhalb von 100.000 Euro und Verheiratete oberhalb von 200.000 Euro einen "künftigen Spitzensatz" zahlen. Bislang will die SPD den Spitzensteuersatz auf 45 Prozent anheben.

Bundesregierung macht Veranstaltern Hoffnung auf Neuanfang im Herbst

Die Bundesregierung macht der Veranstaltungsbranche Hoffnung auf einen Neuanfang im Herbst. "Mit zunehmender Impfquote bin ich trotz neuer Virusvarianten zuversichtlich, dass wir bald wieder zur Normalität zurückkommen", sagte Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Bareiß (CDU) der Welt am Sonntag. "Wenn jeder ein Impfangebot bekommen hat, gibt es keinen Grund mehr, warum nicht auch Veranstaltungen mit 10.000 Besuchern oder mehr wieder möglich sein sollten." Natürlich müssten die Besucher geimpft oder getestet sein. Im Spätherbst könne es soweit sein.

CSU-Generalsekretär gegen "Lockdown-Automatismus"

Die CSU lehnt nach den Worten von Generalsekretär Markus Blume einen neuen Lockdown im Fall einer vierten Corona-Welle ab. "Wenn sich tatsächlich im Herbst erneut eine Infektionswelle aufbauen sollte, gibt es keinen Lockdown-Automatismus mehr", sagte Blume dem Tagesspiegel am Sonntag. "Dank umfassendem Impfschutz und massenhafter Testkapazitäten sollten uns dann andere Möglichkeiten zur Verfügung stehen."

Scholz will volle Rentenbesteuerung auf 2060 verschieben

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will ein stabiles Rentenniveau garantieren und die volle Besteuerung der Renten auf 2060 verschieben. Der Union warf Scholz vor, die Renten nach der Wahl kürzen zu wollen. "Jeder Beitragszahler sollte bei einer CDU/CSU-Regierung darauf gefasst sein, dass das Rentenniveau sinkt", sagte Scholz der Bild am Sonntag. "Das wird es mit mir nicht geben. Ich garantiere ein stabiles Rentenniveau von 48 Prozent."

Bankenpräsident rechnet zum Abschied mit EZB ab

Der scheidende Bankenpräsident Hans-Walter Peters rechnet zum Abschied von seinem Amt mit der Europäischen Zentralbank (EZB) ab. "Es ist mir auch nach intensiven Kämpfen mit Herrn Draghi nicht gelungen, die EZB davon zu überzeugen, wie Negativzinsen den Banken schaden", sagte Peters der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Am 1. Juli übernimmt Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing das Spitzenamt der privaten Banken Deutschlands.

Studie: Weltweiter CO2-Preis könnte fast 40 Prozent CO2 einsparen

Die globale Erhöhung der jeweiligen CO2-Preise um 50 Dollar würde einer Studie zufolge zu einer drastischen Reduzierung des klimaschädlichen Treibhausgases führen - um 11,5 Milliarden Tonnen, das sind 38,6 Prozent des globalen Ausstoßes. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Bertelsmann-Stiftung, wie der Spiegel berichtet. Die Studie rechnet Folgen und Kosten der von der EU-Kommission geplanten CO2-Grenzzölle und eines "Klimaklubs" in verschiedenen Varianten durch.

Britischer Gesundheitsminister tritt zurück

Nach Berichten über eine Affäre mit einer Mitarbeiterin ist der britische Gesundheitsminister Matt Hancock zurückgetreten. Hancock begründete seinen Rücktritt mit einem Verstoß gegen die von seiner Regierung verhängten Corona-Regeln, der durch ein Kuss-Foto bekannt geworden war. Die Sun hatte ein Bild einer Überwachungskamera vom 6. Mai veröffentlicht, auf dem Hancock die Frau in seinem Ministerium küsst. Damals galten in England noch Kontaktbeschränkungen.

Britische Geheimdokumente an Bushaltestelle in England gefunden

In Großbritannien sorgt der Fund geheimer Dokumente des Verteidigungsministeriums für Furore. Wie die BBC berichtete, wurde sie am Dienstagmorgen von einem anonymen Bürger auf den Fund hinter einer Bushaltestelle im südenglischen Kent hingewiesen. Sie enthalten demnach auch Dokumente zur Fahrt des britischen Zerstörers "HMS Defender" durch das Schwarze Meer, das am Mittwoch zu Auseinandersetzungen mit Russland geführt hatte.

Biden sagt Afghanistan Hilfe auch nach US-Truppenabzug zu

US-Präsident Joe Biden hat dem afghanischen Staatschef Aschraf Ghani Unterstützung auch nach dem US-Truppenabzug aus Afghanistan zugesichert. "Die Partnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten und Afghanistan endet nicht", sagte Biden bei einem Treffen mit Ghani in Washington. "Unsere Truppen mögen abziehen, aber die Unterstützung für Afghanistan endet nicht." Zugleich machte er aber deutlich, dass Ghani sich keine Hoffnung auf eine Verzögerung des Truppenabzugs machen könne.

Erdogan startet umstrittenes Mammut-Bauprojekt in Istanbul

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Samstag ein umstrittenes Mammut-Bauprojekt in Istanbul gestartet, den "Istanbul-Kanal". "Heute öffnen wir ein neues Kapitel in der Geschichte der Entwicklung der Türkei", sagte Erdogan bei einer Zeremonie, bei der er den Grundstein für eine erste Brücke über den Kanal legte.

Ex-US-Präsident Trump hält erste Großkundgebung seit Ende seiner Amtszeit ab

Fünf Monate nach dem Ende seiner Amtszeit hat der frühere US-Präsident Donald Trump erstmals wieder eine Großkundgebung abgehalten. Der Republikaner trat in Wellington im Bundesstaat Ohio unter dem Motto "Save America!" - "Rettet Amerika!" oder "Amerika retten!" - vor tausende Anhänger. In seiner Rede wiederholte er seinen vielfach widerlegten Vorwurf, bei der Präsidentschaftswahl im November habe es Wahlbetrug gegeben. Seinem Nachfolger Joe Biden warf er vor, "unsere Nation vor unseren Augen zu zerstören".

