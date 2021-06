FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der starken Vorwoche dürften es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag zunächst ruhig angehen lassen. Rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex Dax kaum verändert auf 15 615 Punkte. Damit klebt er weiter an der 21-Tage-Linie bei aktuell 15 608 Punkten, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt.

In der Vorwoche war der Dax zwischenzeitlich bis auf 15 309 Punkte abgesackt, hatte sich jedoch schnell wieder erholt. Sein Rekord von 15 802 Punkten bleibt in Sichtweite.

Der marktbreite S&P 500 läuft in den USA mit einem Höchststand bereits voraus. Die Strategen von JPMorgan bleiben weiter optimistisch für die Aktienmärkte. Der Großteil der Wiedereröffnungs-Chancen aus der Corona-Krise stehe noch aus und die Renaissance der Defensivwerte sollte eher von kurzer Dauer sein, hieß es./ag/mis