DJ MÄRKTE ASIEN/Kaum Bewegung - Handel in Hongkong ausgesetzt

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mit leichten Abgaben zeigen sich zu Beginn der Handelswoche die ostasiatischen Aktienmärkte und Australien. Dabei bewegen sich die Indizes zumeist in engen Spannen um ihre Schlussstände vom Freitag. In Hongkong ist der Handel wegen einer Unwetterwarnung ausgesetzt. Sollte diese wieder aufgehoben werden, dann könnte der Handel am Nachmittag (Ortszeit) noch starten, teilte die Hongkonger Börse mit. Aber auch eine Aussetzung für den gesamten Handelstag sei möglich.

Der Nikkei-225 in Tokio bewegt sich kaum von der Stelle, er liegt bei 28.050 Punkten. In Seoul liegt der Kospi nach der jüngsten Rekordjagd 0,1 Prozent im Minus bei 3.299 Punkten - leichte Aufschläge zur Eröffnung wurden wieder abgegeben. Teilnehmer verweisen auf Gewinnmitnahmen, nachdem der Index am Freitag erstmals die Marke von 3.300 Punkten geknackt hatte.

Schanghai gibt nach anfänglichen Gewinnen ebenfalls leicht nach. In der vergangenen Woche war der Schanghai-Composite auf den höchsten Stand seit einem Monat geklettert. Die Analysten von Bohai Securities rechnen für den Wochenverlauf mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends. Wegen des bevorstehenden 100-jährigen Jubiläums der Kommunistischen Partei gebe es zudem nur ein sehr begrenztes Abwärtsrisiko, vermuten die Analysten.

In Australien geht es für den S&P/ASX 200 um 0,1 Prozent nach unten. Sydney ist seit Samstagabend wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus für mindestens zwei Wochen abgeriegelt. Nach einem Lockdown für Teile der Stadt weiteten die Behörden die Maßnahme auf den Großraum Sydney sowie umliegende Regionen aus.

Bei den Einzelwerten geht es in Tokio für Seven & I Holdings um 4,4 Prozent nach oben. Der Einzelhändler hat dm Verkauf einiger US-Filialen zugestimmt, um damit Bedenken der US-Wettbewerbsbehörde auszuräumen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.300,90 -0,10% +10,8% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.049,59 -0,06% +5,9% 08:00 Kospi (Seoul) 3.299,41 -0,10% +14,8% 08:00 Schanghai-Comp. 3.605,58 -0,06% +3,8% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) Handel ausgesetzt 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.129,27 +0,25% +9,8% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.542,28 -1,12% -4,2% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:29 % YTD EUR/USD 1,1924 -0,12% 1,1939 1,1942 -2,4% EUR/JPY 131,94 -0,26% 132,28 132,27 +4,6% EUR/GBP 0,8587 -0,14% 0,8599 0,8586 -3,9% GBP/USD 1,3887 +0,03% 1,3883 1,3908 +1,6% USD/JPY 110,64 -0,15% 110,81 110,76 +7,2% USD/KRW 1127,34 -0,41% 1127,34 1128,00 +3,8% USD/CNY 6,4563 -0,24% 6,4563 6,4548 -1,1% USD/CNH 6,4656 +0,10% 6,4593 6,4568 -0,6% USD/HKD 7,7626 +0,01% 7,7616 7,7617 +0,1% AUD/USD 0,7587 +0,01% 0,7586 0,7596 -1,5% NZD/USD 0,7067 -0,03% 0,7070 0,7078 -1,6% Bitcoin BTC/USD 34.386,76 +4,75% 32.829,01 34.079,01 +18,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,99 74,05 -0,08% -0,06 +53,0% Brent/ICE 76,02 76,18 -0,21% -0,16 +48,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.780,98 1.781,30 -0,02% -0,32 -6,2% Silber (Spot) 26,13 26,12 +0,06% +0,02 -1,0% Platin (Spot) 1.112,40 1.107,70 +0,42% +4,70 +3,9% Kupfer-Future 4,27 4,29 -0,57% -0,02 +21,0% ===

June 28, 2021 00:47 ET (04:47 GMT)

