Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es unter anderem um die Homeoffice-Pflicht, Youtubes Shopping-Funktion, John McAfee und typische JavaScript-Fehler. Die vom Bundeskabinett aufgrund der Coronakrise beschlossene Homeoffice-Pflicht läuft zum 1. Juli 2021 aus. Das sind gute Nachrichten für alle Angestellten, die schon lange von der Rückkehr ins Büro träumen. Anders sieht es für diejenigen aus, die am liebsten auch nach der Pandemie im Homeoffice bleiben wollen. Wie viele das am Ende sind, ist unklar. In den USA kam eine Umfrage jedoch zu dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...