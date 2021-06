Die Hängepartie bei DAX und Co dürfte sich in dieser Woche zunächst fortsetzen. Die wichtigsten Konjunkturdaten stehen mit dem US-Arbeitsmarktbericht erst am Freitag auf der Agenda. Wie gewohnt werden Investoren und Volkswirte versuchen, aus den Zahlen Infos zum künftigen Zinspfad der Fed herzuleiten. Spannend für die Technologiewerte könnte es schon am Mittwochabend werden, wenn mit Micron Technology einer der weltweit größten Chip-Hersteller Quartalszahlen veröffentlicht. Die Erholung der Infineon-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...